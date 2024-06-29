В Бильгя на пляже собрали более тонны мусора (фото)

29 июня на побережье в поселке Бильгя прошла масштабная акция по сбору мусора, организованная Министерством экологии и природных ресурсов.
Как сообщили в пресс-службе министерства, в ходе акции по очистке с участием чиновников и сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, исполнительной власти Сабунчинского района, а также экологов береговая линия была очищена от мусора, собрано 1200 килограммов пластика и других отходов.
Минэкологии и природных ресурсов призывает всех активно участвовать в подобных мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды, проявлять заботу и чуткость к природе.
Подобные акции планируется проводить каждые выходные на протяжении всего сезона.