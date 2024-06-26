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Хакан Фидан призвал урегулировать украинский конфликт путем дипломатии

Хакан Фидан призвал урегулировать украинский конфликт путем дипломатии

Украинский конфликт необходимо урегулировать путем переговоров, средства дипломатии нельзя отодвигать на второй план.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в Варшаве по итогам переговоров с коллегами из Польши и Румынии.

«Мы выступаем за то, чтобы во всех конфликтах и войнах приоритет отдавался переговорам. Вариант дипломатии не должен быть отодвинут на второй план на Украине», – отметил Фидан. Трансляция велась на странице турецкого министерства в X..

По его словам, Турция строго следует положениям Конвенции Монтрё, регулирующей правила судоходства в зоне проливов, что играет важную роль в снижении напряженности в бассейне Черного моря. «Мы строго выполняем положения Конвенции Монтрё и будем продолжать делать это впредь», – сообщил Фидан. Он отметил, что свой вклад в обеспечение безопасности в Черном море внесет противоминная военно-морская группа Турции, Румынии и Болгарии. «Плавучие мины являются для нас источником опасности. Как региональная страна мы выступили с инициативой создать противоминную группу и будем развивать подобное сотрудничество», – подчеркнул глава МИД Турции. Ранее сообщалось, что противоминная группа приступит к патрулированию в Черном море в июле.

Турция неоднократно заявляла, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё, подписанную в 1936 году, и на основе ее 19-й статьи с началом СВО закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей стран – участниц конфликта и неприбрежных стран, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря. Меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море был подписан министерствами обороны Турции, Румынии и Болгарии в январе этого года.

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