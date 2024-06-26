Хакан Фидан призвал урегулировать украинский конфликт путем дипломатии

Украинский конфликт необходимо урегулировать путем переговоров, средства дипломатии нельзя отодвигать на второй план.
Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в Варшаве по итогам переговоров с коллегами из Польши и Румынии.
«Мы выступаем за то, чтобы во всех конфликтах и войнах приоритет отдавался переговорам. Вариант дипломатии не должен быть отодвинут на второй план на Украине», – отметил Фидан. Трансляция велась на странице турецкого министерства в X..
По его словам, Турция строго следует положениям Конвенции Монтрё, регулирующей правила судоходства в зоне проливов, что играет важную роль в снижении напряженности в бассейне Черного моря. «Мы строго выполняем положения Конвенции Монтрё и будем продолжать делать это впредь», – сообщил Фидан. Он отметил, что свой вклад в обеспечение безопасности в Черном море внесет противоминная военно-морская группа Турции, Румынии и Болгарии. «Плавучие мины являются для нас источником опасности. Как региональная страна мы выступили с инициативой создать противоминную группу и будем развивать подобное сотрудничество», – подчеркнул глава МИД Турции. Ранее сообщалось, что противоминная группа приступит к патрулированию в Черном море в июле.
Турция неоднократно заявляла, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё, подписанную в 1936 году, и на основе ее 19-й статьи с началом СВО закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей стран – участниц конфликта и неприбрежных стран, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря. Меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море был подписан министерствами обороны Турции, Румынии и Болгарии в январе этого года.