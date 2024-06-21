Скандал вокруг номинации «человека Кремля» на Нобелевку: Киев против

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Ситуация вокруг попыток выдвинуть на Нобелевскую премию мира олигарха-провокатора Рубена Варданяна становится все более скандальной. Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук назвал историю Рубена Варданяна «примером гибридной пропаганды РФ». Как напомнил украинский политик, несколько лет назад OCCRP выступила с утверждением, что через инвесткомпанию Варданяна «Тройка Диалог» с 2006 по 2013 годы было отмыто более $4,5 млрд для людей, близких к Путину. Предложение же внести Варданяна в список номинантов на Нобелевскую премию мира — попытка обелить «человека Кремля» в глазах европейской общественности и один из инструментов гибридной войны РФ.

Заявление Камельчука ещё раз подтвердило: свои счёты к Рубену Варданяну есть не только у Азербайджана, но и у Украины. Более того, это не первый протест Киева по поводу попыток вручить Нобелевскую премию мира олигарху-провокатору Рубену Варданяну. Как уже рассказывал Minval, не менее жёсткую оценку этой провокационной инициативе озвучивал другой депутат Верховной Рады Украины — Алексей Гончаренко. Было и обращение 18 депутатов Верховной Рады: его авторы напомнили, что СБУ включила Варданяна в базу данных «Миротворец», так как этот олигарх финансировал войну России против Украины. Добавим от себя: в Украине против транспортных компаний, принадлежащих Варданяну, введены санкции за «логистическую поддержку» российского вторжения, то есть за перевозку оружия и военных грузов. Словом, олигарх-провокатор наследил не только в Карабахе, но и в Украине.

Официальное определение кандидатов на Нобелевскую премию мира проходит конфиденциально, в отличие от того же «Букера», здесь нет традиции публиковать «лонг-листы», «шорт-листы» и окончательные списки номинантов. Поэтому нет и официальной реакции на возражения Баку и Киева по поводу попыток вручить Нобелевскую премию персонажу, за которым тянется длинный хвост самых настоящих преступлений: поддержка агрессивной войны в Украине, срыв мирного процесса в Карабахе, финансовая поддержка террора против Азербайджана, наконец, финансовые махинации и отмывание денег. Отказавшись от российского паспорта, Варданян не смог «обрубить кремлёвский хвост» — со всеми вытекающими.

Не будем вдаваться в детали, кому именно пришла в голову «гениальная мысль» протащить персонажа с таким послужным списком в число нобелевских лауреатов. Но нет сомнений: заказчики этого балаганного трюка понимали, что в Баку будут возражать, но весьма самонадеянно полагали, что на возражения Азербайджана можно будет не обращать внимания. Однако теперь против номинации Варданяна на Нобелевскую премию мира все более жёстко протестуют и в Киеве. А это меняет дело, особенно на фоне нынешнего внимания к украинской войне, когда западная общественность не упускает случая сделать красивый жест в поддержку Украины, будь то «Оскар» за документальный фильм о Мариуполе или выход на сцену эстрадных звёзд с украинскими флагами. В такой ситуации Нобелевскому комитету будет очень непросто проигнорировать обоснованные возражения не только Азербайджана, но и Украины.

Если, конечно, там вообще переживают за престиж Нобелевской премии.

Нурани, обозреватель