Миннацобороны Польши: Польский военнослужащий не стрелял в мигрантку

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Министерство национальной обороны Польши опровергло сообщение о том, что польский военнослужащий выстрелил в мигрантку на границе с Беларусью, которое было ранее опубликовано газетой Fakt.

«Это неправда, что случилось какое-либо описанное газетой Fakt происшествие с участием польских солдат на границе с Беларусью», – говорится в заявлении пресс-секретаря польского Минобороны Януша Сеймея, опубликованном в X.

Ранее издание со ссылкой на гуманитарную организацию Egala сообщило, что польский военный утром 17 июня выстрелил в 35-летнюю мигрантку из Ирана, которая находилась на белорусской стороне границы.