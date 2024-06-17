В Бонне открылась ежегодная конференция Global Media Forum

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В Бонне началась ежегодная конференция Global Media Forum (GMF), которую организует Deutsche Welle. Мероприятие в понедельник, 17 июня, открыл премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст. В форуме участвуют более 2 тысяч человек из более чем 100 стран мира, в том числе лауреатка Нобелевской премии мира, филиппинская журналистка Мария Ресса. Среди 160 докладчиков – министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и другие политические лидеры, медиаменеджеры, журналисты и исследователи.

Среди тем 17-й конференции GMF – пути решения глобальных проблем, связанных с журналистикой, СМИ и демократией, в частности, противостояние кампаниям по дезинформации, угрозы для журналистов, а также перемены и вызовы для СМИ, связанные со стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ). Общей темой конференции 2024 года является «Обмен решениями».

В приветственном слове к участникам конференции глава земельного правительства Северного Рейна – Вестфалии Вюст отметил, что от проблемы давления на журналистов и СМИ не застрахована и Германия. Он указал на имеющие место в ФРГ атаки на независимые медиа со стороны радикальных сил. «Противники нашей демократии отрицают факты. Они делают ставку на фейки, на ложь, пропаганду, ненависть и разжигание вражды. Мы должны противостоять этому, используя силу аргументов, имея мужество спорить, и со страстной любовью к свободе и демократии», – подчеркнул он. Вюст также подчеркнул решающую роль медиаграмотности в эпоху цифровых технологий.

Гендиректор DW отметил важность базирующейся на фактах журналистики

В свою очередь генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) отметил важность базирующейся на фактах и конструктивной журналистики, которая является «ответом на пропаганду и дезинформацию». «Во времена многочисленных вызовов обмен решениями является для всех нас разумной стратегией», – указал он.

Лимбург также призвал ответственно относиться к использованию искусственного интеллекта, который может выступать вспомогательным инструментом для журналистов. Только человек может смягчить риски дезинформации, связанные с ИИ, пояснил он.

Вручение традиционной премии DW за свободу слова Freedom of Speech Award, которое обычно проходит в рамках GMF, в этом году было перенесено из Бонна в Берлин и состоялось в начале июня. Лауреатами награды DW в 2024 году стали вдова погибшего российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная и созданный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Global Media Forum проходит в Бонне 17-18 июня.