В Москве зафиксировано массовое пищевое отравление

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Более 120 человек в Москве обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, соощают СМИ.

121 человек обратился за неотложной медицинской помощью в связи с отравлением продуктами службы доставки готовых блюд «Кухня на районе».

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На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации.

Ботулизм – это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Инкубационный период, как правило, составляет от 2 часов до 5 суток от момента употребления некачественной пищи.