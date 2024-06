Экс-разведчик ВС США допустил выход Турции из НАТО

Турция может покинуть «тонущий корабль» НАТО и присоединиться к БРИКС после реализации плана президента России Владимира Путина по созданию новой системы безопасности в Евразии.

Таким мнением с YouTube-каналом Through the eyes of поделился экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

По мнению Риттера, Эрдоган понимает, что «БРИКС — это будущее».

«Объединение проходит этап фундаментального строительства рабочей структуры, и Турции будет выгодно стать частью этого как можно раньше. Как только Турция присоединится к БРИКС и будет установлена независимая система евразийской безопасности, турки сразу покинут Североатлантический альянс и пойдут в другом направлении», — сказал он.

Риттер отметил, что турецкий лидер понимает, что «нельзя прыгать с корабля в океан, если там тебя не ждет другое судно».

Бывший разведчик считает, что конфликт на Украине погубит НАТО. По его мнению, альянс становится неустойчивым в политическом, экономическом и военном отношении, а с напористой РФ мир может приблизиться к новой эпохе.