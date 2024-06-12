О’Брайен: США вдохновляют Баку и Ереван к заключению мира

96 Просмотров

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, наряду с завершением многолетнего конфликта, может уменьшить влияние России в регионе и открыть новый торговый коридор из Центральной Азии в Турцию.

Об этом в своем заявлении «Радио Свобода» заявил находящийся с визитом в Ереване помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен.

«Поэтому Соединенные Штаты вдохновляют две южнокавказские страны завершить заключение такого соглашения в ближайшие недели и месяцы», – сказал О’Брайен.

«Почему пришло время? Существует возможность, которая выпадает раз в поколение, чтобы построить торговый путь из Центральной Азии в Средиземноморье. Это может произойти только в том случае, если между Арменией и Азербайджаном будет мир. И это откроет не только основную торговлю, но и новые производства на этом пути.

Это может произойти сейчас. Возможно, через несколько лет это уже не будет так важно. Несколько лет назад это было невозможно. Сейчас прекрасное время для этого.

Обе стороны привержены миру, и США ожидают, что они смогут достичь соглашения в ближайшие недели или месяцы.

Мы действительно видим сложный торг с обеих сторон, а также некоторые интересные тактические маневры по достижению соглашения.

Эта последняя договоренность о делимитации представляла собой определенный компромисс. Армения знала, что она должна отказаться от них (сел), и Азербайджан согласился на демаркационную линию, которую, как они знали, Армения примет. Речь идет об Алма-Атинской декларации. Таким образом, каждая сторона достигла компромисса. Я думаю, что в какой-то момент стиль выдвижения новых требований и последующего проведения дополнительных переговоров должен быть прекращен. По-моему, мы уже знаем приблизительную схему успешного соглашения», – отметил он