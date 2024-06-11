Мирзоян: Есть исторический реальный момент для мирного договора с Азербайджаном

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Есть реальная возможность для установления долгосрочного мира в регионе.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на открытии заключительного заседания Стратегического диалога между Арменией и США.

Глава МИД напомнил, что 5 апреля в Брюсселе состоялась встреча на высоком уровне, по итогам которой было констатировано расширенное сотрудничество и большой потенциал содействия миру и стабильности на Южном Кавказе. В этом контексте Мирзоян подтвердил приверженность Армении нормализации отношений с Азербайджаном и процессу делимитации границ на основе взаимного признания территориальной целостности на основе Алмаатинской декларации.

По мнению министра, есть «исторический реальный момент довести до результата проект мирного договора, подписание которого может открыть новую дверь для длительного мира в регионе».

Мирзоян подчеркнул заинтересованность Армении в открытии всех региональных коммуникаций на основании суверенитета, равенства стран и взаимности, что отражено в инициативе правительства Армении «Перекресток мира».