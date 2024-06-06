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Гафарова отметила важность отношений с тюркскими государствами

Гафарова отметила важность отношений с тюркскими государствами

Cотрудничество между братскими странами развивается достаточно успешно как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 13-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) на тему «Зеленые горизонты для тюркского мира: роль парламентов в реализации зеленой повестки дня». Ее слова приводит «Репорт».

Спикер отметила, что многочисленные взаимные визиты, проекты и шаги в экономической, энергетической, транспортной и других сферах, совместная деятельность и взаимная поддержка являются яркими показателями данного сотрудничества.

По ее словам, развитие отношений с тюркскими государствами и впредь будет оставаться одним из приоритетов внешней политики Азербайджана.

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