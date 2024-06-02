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Главное Общество

ГЭЦ проведет вступительные экзамены

ГЭЦ проведет вступительные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей.

Согласно информации Центра, экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

С 22 мая кандидаты могли распечатать «Лист пропуска на экзамен» на сайте Государственного экзаменационного центра.

В ГЭЦ еще раз напомнили абитуриентам, что экзамен начинается в 10:00, за 15 минут до этого, то есть в 09:45, пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого не будут допущены к экзаменам.

Всего в экзамене примут участие 35966 абитуриентов, в том числе 30058 – по I группе специальностей и 5908 – по IV группе.

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