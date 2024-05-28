США сохраняют ограничения на применение переданного Киеву оружия |
Армения прекратила ретрансляцию Первого российского телеканала |
В Украине ценят поддержку Азербайджана |
Франция увеличит поставки вооружений Армении: что известно |
ЕС обсудит разрешение Украине на удары западным оружием по территории России |
Сотрудник ANAMA подорвался на мине |
Энтони Блинкен поздравил Азербайджан с Днем независимости |
Ушел из жизни экс-министр обороны Азербайджана |
Алиев: Азербайджан всегда отстаивал интересы малых островных государств |
Главное Общество

Мэр Вашингтона объявила 28 мая Днем независимости Азербайджана

Мэр Вашингтона объявила 28 мая Днем независимости Азербайджана

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 28 мая Днем независимости Азербайджана в Вашингтоне в связи со 106-й годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики и подписала Декларацию по этому поводу.

в декларации говорится, что 28 мая 1918 года была образована АДР, первая светская парламентская республика на мусульманском Востоке, где женщинам были предоставлены избирательные права.

В то же время было подчеркнуто, что более 50 миллионов азербайджанцев во всем мире отмечают День независимости Азербайджана, приуроченный к дате создания АДР.

Кроме того, в декларации отмечается, что в этом году прошло тридцать три года с момента восстановления независимости Республики и тридцать два года с момента установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном.

В подписанной декларации Баузер отметила наличие посольства Азербайджана в Вашингтоне и богатый вклад азербайджанской общины в образовательное и культурное разнообразие города.

Теги:
Из этой рубрики
Национальному герою Азербайджана Юрию Ковалеву сегодня могло бы исполниться 59 лет
Общество

Национальному герою Азербайджана Юрию Ковалеву сегодня могло бы исполниться 59 лет

2024/05/29, 00:02
Мэр Вашингтона объявила 28 мая Днем независимости Азербайджана
Общество

Мэр Вашингтона объявила 28 мая Днем независимости Азербайджана

2024/05/28, 21:55
Российский телеканал подготовил репортаж из Карабаха ко Дню независимости Азербайджана (видео)
Общество

Российский телеканал подготовил репортаж из Карабаха ко Дню независимости Азербайджана (видео)

2024/05/28, 21:28
Азербайджан оказался среди лидеров по заболеваемости корью в Европе
Общество

Азербайджан оказался среди лидеров по заболеваемости корью в Европе

2024/05/28, 20:10
Неутешительная статистика родственных браков в Азербайджане
Общество

Неутешительная статистика родственных браков в Азербайджане

2024/05/28, 19:30
ЕС продолжит укреплять партнерство с Азербайджаном
Общество

ЕС продолжит укреплять партнерство с Азербайджаном

2024/05/28, 19:08
Границы на освобожденных от оккупации землях взяты под охрану
Общество

Границы на освобожденных от оккупации землях взяты под охрану

2024/05/28, 18:35
Арестован главред газеты и сайта
Общество

Арестован главред газеты и сайта

2024/05/28, 17:38
Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы (фото, видео)
Общество

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы (фото, видео)

2024/05/28, 15:02