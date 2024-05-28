Мэр Вашингтона объявила 28 мая Днем независимости Азербайджана

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Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 28 мая Днем независимости Азербайджана в Вашингтоне в связи со 106-й годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики и подписала Декларацию по этому поводу.

в декларации говорится, что 28 мая 1918 года была образована АДР, первая светская парламентская республика на мусульманском Востоке, где женщинам были предоставлены избирательные права.

В то же время было подчеркнуто, что более 50 миллионов азербайджанцев во всем мире отмечают День независимости Азербайджана, приуроченный к дате создания АДР.

Кроме того, в декларации отмечается, что в этом году прошло тридцать три года с момента восстановления независимости Республики и тридцать два года с момента установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном.

В подписанной декларации Баузер отметила наличие посольства Азербайджана в Вашингтоне и богатый вклад азербайджанской общины в образовательное и культурное разнообразие города.