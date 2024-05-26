В Индии при пожаре в парке развлечений погибли 27 человек (обновлено, фото, видео)

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26/05 00:00 Число погибших при пожаре в игровой зоне в западном индийском штате Гуджарат выросло до 27, поисково-спасательная операция продолжается. Как сообщает телеканал NDTV, среди жертв не менее девять детей.

«Тела полностью обуглились, и их сложно опознать», – приводит NDTV слова представителя местной полиции.

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22:09 По меньшей мере 24 человека погибли в результате пожара в штате Гуджарат на западе Индии. Об этом сообщает портал AajTak со ссылкой на министра внутренних дел региона Харша Сангви.

Среди погибших — девять детей. Огонь возник на территории игровой зоны в городе Раджкот. Точная причина ЧП неизвестна.

Местная полиция в связи с пожаром арестовала трех человек, включая владельца игровой зоны. На месте работают восемь пожарных бригад, огонь удалось взять под контроль.



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21:37 По меньшей мере 20 человек, в том числе несколько детей, погибли при пожаре в индийском штате Гуджарат. Как сообщил журналистам главный министр штата Бхупендра Патель, пламя охватило популярную у местных жителей игровую зону в Раджкоте.

«Спасательная операция продолжается. Пожар под контролем. Мы пытаемся извлечь как можно больше тел. На данный момент около 20 тел извлечены и отправлены в больницу для дальнейшего расследования», – приводит слова Пателя телеканал NDTV.

Министр также отметил, что причины возгорания пока неизвестны. Начато расследование.

При этом, как сообщает газета Hindustan Times, большинство погибших – дети. Из-за огня крыша ангара, где располагалась игровая зона, рухнула. Пожарные опасаются, что под обломками еще остаются тела погибших.

На месте возгорания работают несколько пожарных расчетов. Пострадавшие доставляются в городские больницы.

