Кобахидзе заявил, что еврокомиссар припугнул его примером покушения на Фицо

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на премьера Словакии Робертом Фицо.

«Даже на фоне продолжительного шантажа [со стороны Запада] была ошеломляющей угроза, которая прозвучала в телефонном разговоре с одним из еврокомиссаров. В беседе со мной еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнеры в случае преодоления вето на закон о прозрачности, и, перечисляя эти меры, отметил: «Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны»», – приводит заявление Кобахидзе пресс-служба правительства Грузии.

Он заявил, что «за нападением на премьер-министра Словакии видны следы спецслужб одной из стран, которые особо тесно связаны с партией глобальной войны