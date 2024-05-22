Пашинян: Армянская церковь может являться «агентом влияния»

153 Просмотров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне митингов оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», возглавляемого архиепископом Багратом, заявил, что Армянская апостольская церковь может являться «агентом влияния» с исторических времён.

«У армянского народа был опыт, когда они шли в Кесарию и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния. Кажется, у них ничего не изменилось до сих пор. Но мы решим этот вопрос за два-три месяца», — сказал Пашинян в парламенте, его слова приводит ТАСС.