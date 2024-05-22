Гафарова и Озер отметили большое значение визитов Алиева и Эрдогана (фото)

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Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с председателем комиссии Великого Национального Собрания Турции по образованию, культуре, делам молодёжи и спорту Махмутом Озерем. Об этом сообщает парламент Азербайджана.

На встрече было отмечено, что отношения между нашими братскими странами находятся на высочайшем уровне, что общие исторические, языковые, религиозные и национально-духовные ценности, объединяющие наши народы, лежат в основе наших отношений, и что два народа всегда были вместе. Собеседники затронули исключительную роль встречных визитов на высшем и высоком уровнях в развитии двусторонних отношений. В этой связи отмечалось большое значение визитов глав двух государств.

В беседе выражалась удовлетворенность нынешним плодотворным сотрудничеством наших стран во всех сферах под руководством глав государств. Было сказано, что братские отношения, политическая воля и решимость президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, опирающиеся на взаимоуважение и взаимодоверие, играют ключевую роль во всестороннем развитии азербайджано-турецких отношений и в том, что они достигли стадии союзничества.

Спикер Милли Меджлиса процитировала слова президента Азербайджана – «Наша семья – это Тюркский мир», и отметила, что наши страны также внесли важный вклад в развитие отношений между тюркскими государствами. По её словам, на парламентариев в этой области также возложены важные задачи.

Наши парламенты также поддерживают и способствуют развитию связей между двумя странами и народами, и текущее межпарламентское сотрудничество также находится на высоком уровне. Сейчас наряду с двусторонним сотрудничеством между Милли Меджлисом и ВНСТ идёт также и сотрудничество в трёхстороннем и многостороннем форматах. Кроме того, наши парламенты эффективно взаимодействуют в международных организациях и занимают общую позицию по всем вопросам. Спикер Сагиба Гафарова напомнила о подписании Соглашения о сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджана и Великим Национальным Собранием Турции. Это соглашение предполагает дальнейшее углубление всесторонних связей между нашими парламентами. Оно – важный механизм реализации пункта Шушинской декларации о межпарламентском сотрудничестве и отражения азербайджано-турецких союзнических отношений на парламентском уровне. Очень важны для этого отношения между парламентскими комитетами и группами дружбы.

Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан и пребыванием в Милли Меджлисе, председатель комиссии Великого Национального собрания Турции Махмут Озер вспомнил о своём приезде в нашу страну в начале мая текущего года для участия в VI Всемирном форуме межкультурного диалога, и отметил, что форум был организован на очень высоком уровне.

Затем говорилось об обширных связях в области образования между нашими братскими странами – как и во всех других областях. Спикер Сагиба Гафарова подчеркнула особую роль образования в направлении воспитания подрастающего поколения и сохранении семейных ценностей, указав на большое значение воспитания подрастающего поколения в духе приверженности национальным ценностям и братским отношениям.

Собеседники выразили разделяемое удовлетворение созданием Турецко-Азербайджанского Университета, подчеркнув, что это – проявление братства наших стран. Данный университет будет способствовать лучшему образованию и дальнейшему развитию нашей молодёжи.

На встрече присутствовали председатель комитета науки и образования Милли Меджлиса Бахтияр Алиев, депутаты ВНСТ Назим Мавиш, Мехмет Эмин Ёз, Нуртен Йонтар и Шенол Сунат, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, глава Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев и другие официальные лица.