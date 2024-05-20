За полетом турецкого дрона в Иране следят более 206 тысяч человек (обновлено)

02:40 За работой турецкого дрона в Иране в режиме реального времени наблюдают более 206 тысяч человек.
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01:59 Полет турецкого беспилотника, ведущего поиски вертолета Ибрагима Раиси, является самым отслеживаемым на портале Flightradar24 – за ним следят порядка 30 тысяч человек.
Важно отметить, что турецкие дроны оснащены функциями противотуманного и ночного видения, что существенно поможет спасательной команде.
Сам же беспилотник типа Akıncı способен летать на высоте 12-13 км, что является преимуществом в горных условиях.