За полетом турецкого дрона в Иране следят более 206 тысяч человек (обновлено)

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02:40 За работой турецкого дрона в Иране в режиме реального времени наблюдают более 206 тысяч человек.

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01:59 Полет турецкого беспилотника, ведущего поиски вертолета Ибрагима Раиси, является самым отслеживаемым на портале Flightradar24 – за ним следят порядка 30 тысяч человек.

Важно отметить, что турецкие дроны оснащены функциями противотуманного и ночного видения, что существенно поможет спасательной команде.

Сам же беспилотник типа Akıncı способен летать на высоте 12-13 км, что является преимуществом в горных условиях.