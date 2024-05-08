Возвращение. На поле боя и в дипломатии

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В истории многих народов есть даты, которые очень хочется стереть из памяти. Азербайджан – не исключение. И одна из таких дат – 8-9 мая 1992 года, оккупация города Шуша. Те дни вместили в себя и беспримерное мужество, и трусость, и беззаветный патриотизм, и вопиющую безответственность, граничащую с откровенным предательством. Защитники Шуши стояли до конца, но без внятной поддержки от государства они были обречены – вместе с исторической столицей Карабаха.

Сегодня уже можно проследить цепь роковых ошибок, которые, согласно известному изречению, хуже, чем преступление. Можно вспомнить, как ещё с осени 1991 года тогдашние власти Азербайджана в лице Аяза Муталибова просто не занимались созданием полноценной армии, вместо неё сколачивалась президентская гвардия, а фронт держали добровольческие батальоны. В Баку тогда предпочитали думать не о защите Карабаха, а решении внутриполитических задач, и ради этого снимали части с фронта.

И тем более необходимо понимать: именно оккупация городов Шуша и Лачин изменила сам характер войны. Армении открыто перешла к тактике захвата городов, где заметного армянского населения уже не было. В Шуше воспользовались безответственностью и предательством тогдашней политической верхушки. Задачу же по оккупации Лачина «решала» уже российская Псковская дивизия ВДВ.

Потом в Армении больше четверти века будут упиваться своей далеко нечестной «победой». Устроят музей в Ханкенди, с макетом Шушинской крепости и брошенным на пол азербайджанским флагом. Будут проводить в Ханкенди парады 9 мая, праздновать не победу над фашизмом, а оккупацию Шуши. И самому городу попытаются придумать «армянскую биографию».

Армяне потихоньку грабили город, причём в мародерстве горячее участие принимали даже персоны вроде Елены Шуваевой-Петросян. Переносили сюда церемонию «инаугурации» Араика Арутюняна и устраивали пьяные танцы на Джыдыр-Дюзю. Объявляли о планах строить здесь здание «парламента Карабаха». Но уж точно не ждали удара «Железного кулака»…

Но сегодня надо вспомнить не только 8 мая 1992 года, но и 8 мая 2020-го, когда на масштабных учениях азербайджанские воины выстроились в «живые буквы»: «Наша цель Шуша, ждите нас!» А ещё раньше — красноречивый указатель на дороге у села Джоджуг Марджанлы.

Там было указано расстояние до Шуши в километрах. И далеко не все тогда верили, что азербайджанская армия сможет пройти эти километры с боями, что хвалёная армянская оборона будет взломана, и что азербайджанский спецназ сможет взять штурмом Шушу со стороны скал Дашалты; что Араик Арутюнян, чью «инаугурацию» переносили в Шушу, окажется в бакинском следственном изоляторе; что Никол Пашинян, который вопил «Арцах – это Армения, и точка!», поставит подпись под документами в Праге и признает границы Азербайджана.

Выступая перед военнослужащими в уже освобождённой Шуше в январе 2021 года, президент Алиев напомнил: «Уверен, что шушинская операция будет включена в учебники ведущих международных военных школ. У меня уже есть данные о том, что специалисты многих развитых стран анализируют каждый день 44-дневной Отечественной войны. Потому что каждый день этой войны – это день победы. Освобождение Шуши от оккупации явилось самым большим ударом по врагу. Потому что враг считал, что освободить Шушу невозможно и, наверное, в определенном смысле был прав. Ведь Панахали хан основал город так, что окружающие Шушу отвесные скалы и природный ландшафт защищают ее. В мае 1992 года в результате предательства тогдашнего руководства Азербайджана и тандема НФА-Мусават, который вел борьбу за власть, Шуша оказалась под оккупацией. В то время армяне назвали свою так называемую «операцию» «свадьбой в горах». Хотя никакой операции не проводилось. Шуша была покинута. Тогдашний министр обороны, который сказал, что если Шуша будет сдана, то он пустит себе пулю в лоб, трусливо бежал из Шуши. А после этого армяне придумали мифы об этой якобы операции – «свадьба в горах». Сейчас мы устроили им такую свадьбу, что они навеки запомнят этот урок».

Сегодня Азербайджан успешно решает следующую задачу – уже на дипломатическом направлении. Шуша регулярно принимает у себя авторитетные международные форумы.

Именно здесь президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали историческую Шушинскую декларацию. Сюда приезжают иностранные дипломаты. Одним из последних до Шуши добрался посол США в Азербайджане Марк Либби. И понятно, что это не просто туризм.

Можно, конечно, отпустить пару язвительных шпилек: стоило ли так затягивать с посещением города и тем более делать по меньшей мере странные заявления в стиле «я не буду участвовать в организованном кем-то шоу», чтобы потом все же поехать и в результате «смазать» тот эффект, который посещение города американским дипломатом должно было бы возыметь на азербайджанском векторе. Но сам факт остается фактом: никакой «особой позиции по Шуше» у американской дипломатии уже нет. Если она вообще была.

А Шуша тем временем возвращается к жизни. И начало мая здесь — наверное, лучшее время. Именно в эти дни расцветает харыбюльбюль — цветок, ставший символом Карабаха и его исторической столицы. Начало мая – это, наверное, лучшее время в Шуше, когда окрестные горы одеты в изумрудно-зелёный покров, а в воздухе стоит удивительный аромат горных цветов и трав…

И очень символично, что именно в эти дни в Азербайджане дан старт важному этапу программы Великого Возвращения — коренные жители возвращаются в Шушу. Азербайджан проводит здесь огромную, масштабную и кропотливую работу, решая сразу несколько задач. Это не просто «восстановление», не просто реставрация исторических зданий – освобождённая, обновлённая Шуша, сохранив свой исторический облик, станет по-настоящему современным городом. Здесь будут действовать электробусы, здесь встают новые жилые кварталы, общественные здания, заново создается городская инфраструктура – уже с учётом новых задач. Настоящие хозяева вернулись в Шушу. И это навсегда!

Нурани, обозреватель