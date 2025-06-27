Кофеин не только бодрит, но и может запускать в клетках процессы, продлевающие жизнь. Учёные из Лондонского университета королевы Марии и Института Фрэнсиса Крика выяснили, что он активирует клеточный путь AMPK — важнейший «топливный датчик», регулирующий рост, восстановление и устойчивость клеток к стрессу.

Ранее считалось, что кофеин напрямую воздействует на путь TOR, связанный со старением, однако новое исследование, опубликованное в Microbial Cell, показало: эффект кофеина опосредован через AMPK.

На модели дрожжевых клеток было доказано, что кофеин улучшает клеточный рост, защищает ДНК и повышает устойчивость к повреждениям. При блокировке пути AMPK все эти эффекты исчезали.

Хотя пока исследования ограничиваются дрожжами, учёные отмечают: AMPK — универсальный механизм, присутствующий и у человека. Это открытие может привести к созданию новых препаратов, продлевающих здоровье и молодость.