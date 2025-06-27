Россия установила контроль над вторым из четырёх крупнейших украинских месторождений лития, бросив вызов стратегическим интересам США, сообщает The New York Times.

На этот раз речь идёт о месторождении в поселке Шевченко Донецкой области, открытом ещё в 1982 году. Оно занимает 40 гектаров и содержит не только литий, но и редкие металлы — тантал, ниобий, бериллий, цезий, рубидий и олово.

Как напоминает Le Figaro, первое месторождение в Крутой Балке у Азовского моря было оккупировано ещё в начале вторжения.

Вашингтон ранее обозначил литий как критически важный элемент для экономики и нацбезопасности США.