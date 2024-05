МИД Израиля: Отрадно видеть свободу и равенство евреев в Азербайджане (фото)

Отрадно наблюдать свободу и равенство еврейской общины в Азербайджане в период роста антисемитизма в мире.

Об этом в соцсети Х написала директор по вопросам политики МИД Израиля Ализа Бин Нун.

«Азербайджан является домом для свободной и процветающей еврейской общины. Сегодня я почтила память Национального героя Азербайджана, сына местной еврейской общины Альберта Агарунова у его могилы. Отрадно видеть свободу и равенство еврейской общины в Азербайджане в период роста антисемитизма в мире», – отметила политик.

Azerbaijan is home to a free and thriving Jewish community. Today I paid respect at the grave of Albert Agarunov, an Azerbaijani national hero and a son of the local Jewish community.

In times of rising antisemitism in the world, it is heartwarming to see the freedom and… pic.twitter.com/4qUfdHtCkz

— Aliza Bin Noun (@AlizaBinNoun) May 8, 2024