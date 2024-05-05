В Азербайджане сохраняется дождливая погода, в Шахдаге выпал снег

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К вечеру 5 мая на территории страны сохраняется дождливая погода. Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечается, что временами шел дождь в следующих населенных пунктах: Нахчыван, Шарур, Шахбуз, Ордубад, Габала, Гедабей, Гейгель, Нафталан, Гянджа, Шамкир, Агдам, Огуз, Шеки, Загатала, Алтыагадж, Хыналыг, Агдам, Тертер, Мингячевир, Гейчай, Кюрдамир, Лянкяран, Геранбой, Нафталан, Дашкесан, Агджабеди, Исмаиллы, Шамахы, Агсу, Сабирабад, Джафархан, Евлах, а в Шахдаге выпал снег.

В селе Аллахгулубагы и Алиярлы Зардабского района выпал град диаметром 0,8-1,0 мм.