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Гафарова: Форум в Баку превратился в важную международную платформу (фото)

Гафарова: Форум в Баку превратился в важную международную платформу (фото)

Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с Сити Розаимериянти Дато Хаджи Абдул Рахман, генеральной секретарём Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-восточной Азии, находящейся в нашей стране с целью участия в 6-м Всемирном форуме межкультурного диалога. Об этом сообщает парламент Азербайджана.

На встрече прозвучали высказывания о значимости форума, который наша страна принимает у себя, а также об актуальности обсуждаемых тем. Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова отметила, что Всемирный форум межкультурного диалога был создан по инициативе президента Азербайджана на основе «Бакинского процесса», и к настоящему времени превратился в важную международную платформу межкультурного диалога, а также открытых дискуссий по вопросам, волнующим наш мир, требующим совместных усилий и сотрудничества.

Отмечалось значение Межпарламентская конференция «Роль законодательства и передовой практики в сохранении культурного наследия», проведённой в рамках форума, как возможности для парламентариев обсудить данную тематику, а также как в контексте дальнейшего углубления диалога между законодательными органами.

Кроме того, обсуждались вопросы сотрудничества между Милли Меджлисом и Межпарламентской ассамблеи. Было отмечено особое значение, придаваемое парламентом Азербайджана укреплению двусторонних и многосторонних связей с парламентами азиатских стран в русле парламентской дипломатии. В связи с этим Милли Меджлис уделяет особое внимание сотрудничеству с АИПА, способствующего развитию взаимодействия в различных сферах. На проведённой в Королевстве Камбоджа в 2022-м году пленарной сессии 43-й Генеральной ассамблеи АИПА Милли Меджлис Азербайджана был принят в организацию в качестве члена-наблюдателя. Это служит ещё большему углублению сотрудничества Азербайджана с этой структурой.

В ходе беседы также вспоминалось, что в марте 2023-го года в Манаме под азербайджанским председательством между АИПА и Парламентской сетью Движения Неприсоединения был подписан Меморандум о сотрудничестве. Этот документ является ещё одним примером взаимовыгодных отношений, способствующих развитию парламентской дипломатии, диалога и сотрудничества.

На встрече также состоялся обмен мнениями на иные темы, представляющие интерес для обеих сторон.

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