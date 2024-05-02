Гафарова уличила Францию в стремлении нарушить мирный процесс между Баку и Ереваном (фото)

151 Просмотров

2-го мая спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова провела встречу с вице-президентом Палаты депутатов Парламента Италии Джорджо Муле. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

На встрече обсуждалась важность межпарламентской конференции на тему «Роль законодательства и передовые практики в сохранении культурного наследия», проведённой в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога. По словам спикера Милли Меджлиса, подобные форумы важны для сохранении культурного наследия, наращивания межкультурного диалога и обсуждении вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Она сказала также, что Италия – одна из стран с богатейшей в Европе культурой и дружественна к Азербайджану.

На встрече выражалось удовлетворение прогрессом отношений между двумя странами в различных направлениях. Было отмечено, что сегодня Азербайджан и Италия являются близкими друзьями и стратегическими партнёрами. Важную роль в достижении этого уровня взаимоотношений сыграли встречные визиты и переговоры на высшем уровне. Кроме того, была подчеркнута существенная роль парламентов в развитии взаимоотношений. В последние годы между Милли Меджлисом и обеими палатами Парламента Италии сложилось тесное сотрудничество.

Председатель Милли Меджлиса также поделилась своими мыслями об интенсификации деятельности межпарламентских групп дружбы и о значении такого грандиозного мероприятия, как COP29, которое Азербайджан будет принимать у себя.

Также, спикер Сагиба Гафарова подвергла критике демонстрируемые некоторыми структурами Запада двойные стандарты и их предвзятую позицию по отношению к Азербайджану. Она, в особенности, поведала собеседнику о попытках Франции нарушить идущий между Азербайджаном и Арменией мирный процесс и реализовать собственные интересы в регионе.

Вице-президент Палаты депутатов Парламента Италии Джорджо Муле поблагодарил за оказанное гостеприимство и выразил удовлетворение своим участием в 6-м Всемирном форуме межкультурного диалога.

Гость изложил собственные соображения о развитии и достижениях современного Азербайджана, о деятельности межпарламентских групп дружбы и проведении в нашей стране такого важного мероприятия, как COP29.

На встрече состоялся обмен мнениями об иных предметах, интересующих обе стороны.