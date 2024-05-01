Гафарова рассказала главе Совета представителей Ирака о мирном процессе между Баку и Ереваном (фото)

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1-го мая спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с прибывшей в нашу страну делегацией во главе с председателем Совета представителей Ирака Мохсином Али Акбаром Аль-Мандалави. Об этом говорится в информации парламента Азербайджана.

Приветствуя гостей, спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова поделилась с ними своими мыслями о значении межпарламентской конференции «Роль законодательства и передовой практики в сохранении культурного наследия», проводимой в рамках VI Всемирного Форума Межкультурного Диалога, и об актуальности темы конференции. Спикер Сагиба Гафарова также сказала, что подобные форумы предоставляют широкие возможности для обсуждения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Г-жа Гафарова выразила уверенность в успехе обсуждений, которые будут проводиться в рамках парламентской панели мероприятия завтра.

Говоря об исторически дружественных связях между Азербайджаном и Ираком, спикер Милли Меджлиса отметила, что нынешний уровень их развития вызывает удовлетворение.

Сагиба Гафарова с удовлетворением вспомнила о своей встрече с председателем Совета представителей в феврале текущего года в рамках 14-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи в Баку. Затем спикер Милли Меджлиса коснулась роли сотрудничества между парламентами в углублении отношений между странами, и указала на важность взаимодействия групп дружбы, действующих в законодательных собраниях обеих стран.

Кроме того, спикер Сагиба Гафарова проинформировала собеседников о текущем состоянии мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, и выразила уверенность в успешном завершении процесса делимитации и подписании мирного договора между двумя государствами, а также и в том, что этот мир будет полезен всему Южному Кавказу.

Далее, спикер Милли Меджлиса поведала гостям о предстоящем проведении в Азербайджане такого грандиозного мероприятия, как COP29, и о конференции, которую Милли Меджлис и Межпарламентский Союз планируют организовать совместно в рамках этого мероприятия.

Председатель Совета представителей Ирака Мохсин Али Акбар Аль-Мандалави поблагодарил за оказанное гостеприимство и выразил удовлетворение участием в VI Всемирном Форуме Межкультурного Диалога.

Далее гость поделился соображениями о перспективах дальнейшей интенсификации работы межпарламентских групп дружбы, а также укрепления сотрудничества в сфере туризма, образования, энергетики. Поздравляя азербайджанскую сторону с предстоящим проведением в нашей стране такого важного мероприятия, как COP29, глава Совета представителей упомянул высокую оценку усилиям Азербайджана в этом направлении.

Спикер иракского парламента выразил удовлетворение договорённостью, достигнутой в процессе делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, и заявил о своей уверенности в скором подписании двумя странами мирного договора.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.