Литва поддерживает делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

Литва позитивно оценивает начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Литвы в социальной сети X.

«Наблюдаются позитивные итоги последнего заседания комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, а также начало процесса делимитации границ на основе Алматинской декларации 1991 года. Литва надеется, что безоговорочное признание территориальной целостности друг друга приведет к устойчивому миру в регионе», – отмечается в сообщении.

Positive outcome of the last 🇦🇲 and 🇦🇿border commission meeting and the start of a delimitation process based on the 1991 Almaty Declaration. Lithuania hopes that the unequivocal recognition of each other’s territorial integrity will lead to a sustainable peace in the region.

