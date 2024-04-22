Песков о делимитации и мирном договоре между Баку и Ереваном: «Часть уже согласована»

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Армения и Азербайджан ведут работу по мирному договору, еще остаются несогласованные статьи, также продолжаются переговоры по делимитации границы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас абсолютно речь идет о новой жизни, конечно, есть территория Азербайджана, есть продолжающиеся переговоры между двумя странами по делимитации границы. Часть уже согласована. И ведется работа между двумя странами по мирному договору, где тоже еще остаются несогласованные статьи», – сказал Песков в интервью Первому каналу.