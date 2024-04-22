Мир взял тайм-аут?

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Мир продолжает бурлить, однако, судя по уже совершенным и намеченным на третью декаду апреля нынешнего года встречам на высоком уровне и визитам глав государств можно предположить, что военная геополитика взяла тайм-аут. Возможно, ненадолго, но наступила фаза переговоров, которые активно стали проводиться по всему миру.

Про визит президента Ильхама Алиева в Россию и встречу с Владимиром Путином известно, что стороны обсуждают вопросы торгово-экономического партнерства и новые договоренности по укреплению союзнических отношений между нашими странами. Визит в Багдад турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, тоже состоявшийся сегодня, приурочен к подписанию рамочного стратегического соглашения, которое станет дорожной картой двусторонних отношений между Турцией и Ираком.

Интересно, что турецкий лидер посещает Ирак впервые за 12 лет и на переговорах в Багдаде, а затем и в Эрбиле в Иракском Курдистане, наряду с вопросами экономики, планируется обсудить вопросы создания совместного оперативного центра по борьбе с терроризмом, постоянных турецких баз на севере Ирака на глубину 30-40 км и зоны безопасности в районах Хакурк, Метина, Зап и Гара, где расположены основные базы террористической Рабочей партии Курдистана. В свою очередь, сегодня же президент Ирана Эбрахим Раиси отправился с официальным визитом в Пакистан, где будут обсуждаться укрепление иранско-пакистанских связей и развитие сотрудничества в сферах торговли, связи, энергетики, сельского хозяйства.

Стороны рассмотрят развитие региональных и мировых событий, а также двустороннее сотрудничество в борьбе с общей угрозой терроризма, уточнили в пакистанском министерстве. И если уж мы говорим о визитах столь высокого уровня, то необходимо отметить, что не остались в стороне и США с Китаем, о которых известно, что американский госсекретарь Энтони Блинкен отправится в скором времени в Поднебесную с тем, чтобы предупредить, что Вашингтон готов ввести санкции в отношении китайских финансовых институтов в случае, если Пекин не прекратит поставки связанных с вооружениями технологий и оборудования. И наконец, президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар в ближайшие дни посетит Азербайджан.

С чем связана нынешняя активность глав ведущих стран мира? По мнению политолога Эльхана Шахиноглу, увеличение количества взаимных визитов в регионе связано со сложной ситуацией на всем Евразийском континенте.

«Хотя визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву не связан напрямую с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак и президента Ирана Ибрагима Раиси в Пакистан, однако эти встречи и приводящиеся в ходе поездок обсуждения, непосредственно вытекают из роста значимости вопросов безопасности. Из-за войны России в Украине влияние Кремля в других регионах мира снижается, – говорит политолог. – США и Евросоюз пытаются уменьшить роль России на Южном Кавказе и в Центральной Азии. И даже если Пекин является стратегическим партнером Кремля, влияние Китая на южно-кавказский и центрально-азиатский регионы растет. С одной стороны, мы наблюдаем вывод российских миротворцев из Карабаха, что отвечает нашим национальным интересам. При этом не выводить войска Москва не могла, поскольку в этом случае у нее испортились бы отношения, стратегическое партнерство с Анкарой. А с другой – позиция России в Армении слабеет, и чтобы не потерять Южный Кавказ полностью, Москва хочет оставить за собой контроль за Зангезурским коридором».

По мнению эксперта, лишь в этом случае Россия сохранит под своим контролем значительную часть проекта «Среднего коридора». Это будет означать, что Россия также возьмет под контроль ту часть, которая может создать единый турецкий пояс, то есть линию, которая соединит тюркоязычные страны.

«И в этом плане примечателен визит Эрдогана в Ирак тоже для обсуждения вопросов безопасности. Есть соглашение между Анкарой и Багдадом, согласно которому Турция и Ирак станут вместе бороться с террористами РПК. РПК много лет как укоренилась в северном Ираке, но эта страна не может действенно с ней бороться своими собственными силами и изгнать террористов из гор Кандиль. Это и будет делать турецкая армия. Единственное требование турок к Ираку – не препятствовать действиям турецкой армии. Взамен Турция сыграет важную роль в формировании иракской экономики и запустит там региональные проекты», – сказал он.

Что касается визита президента Ирана Ибрагима Раиси в Пакистан, то он носит чисто символический характер и нацелен на улучшение отношений между странами.

«Сначала Иран совершил нападение на территорию Пакистана под предлогом борьбы с террористами, а затем Пакистан ответил тем же. Поскольку это ничья, обе стороны вполне могут продолжить отношения и прийти к согласию. Тем более что Иран готовится к очередному столкновению с Израилем и не хочет обострения отношений со своими соседями», – сказал политолог.

По мнению политолога, визит госсекретаря США Блинкена в Китай на этой неделе также находится в центре внимания международной общественности. Официальные лица и конгрессмены США называют Китай страной-врагом, как и Россию, Северную Корею и Иран, но при этом они не отказываются от диалога с Пекином, и лидеры этих стран время от времени встречаются: «США и Китай, являющиеся «дружественными врагами», не хотят конфронтации. Однако растущее военное присутствие Китая в регионе и его попытка захватить Тайвань серьезно беспокоят Вашингтон и его союзников в регионе. На фоне войны в Украине и недавней напряженности на Ближнем Востоке существует вероятность того, что война может разразиться и в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

В качестве примера Эльхан Шахиноглу привел рост численности китайских военно-морских сил на базе «Реам» в соседней Камбодже. Военная база расположена на побережье Сиамского залива. При этом Китай строит большой канал в Камбодже и стоимость этого проекта составляет 1,7 млрд долларов. Канал соединит столицу Камбоджи Пномпень с портовым городом Сиануквиль, что уменьшит зависимость Камбоджи от вьетнамских портов. Понятно, что проект беспокоит как расположенный по соседству Вьетнам, так и США, которые считают, что 180-километровый канал «Тексо Фунан» окажет негативное воздействие на окружающую среду. Еще одним поводом для беспокойства Вьетнама и США является перспектива входа китайских военных кораблей в Сиамский залив через этот канал. То есть посредством этого водного пути военные корабли будут иметь прямой доступ к военной базе «Реам». Поэтому речь идет не об экономической значимости этого канала, а о военной важности для Китая. И поэтому Блинкен едет в Пекин, чтобы в числе других обсудить и эти вопросы.

Между тем, важное значение имеет и планируемый визит президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара в Азербайджан. Э.Шахиноглу сказал, что Эрсин Татар примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Шуше и, в целом, Азербайджан близок к тому, чтобы стать второй страной после Турции, признавшей независимость Турецкой Республики Северного Кипра.

Рауф Насиров