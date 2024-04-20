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В Монголии погибло 7 миллионов голов скота 

В Монголии погибло 7 миллионов голов скота 

Монголия захоронит 7 миллионов голов скота и массовый падеж сельскохозяйственных животных произошел из-за обледенения пастбищ и обильных снегопадов, передает Tengrinews.kz.

Захоронения погибшего скота в Монголии, потери которого приближаются к отметке в 7 миллионов голов, будут завершены к маю этого года, заявил на брифинге вице-премьер Монголии Амарсайхан Сайнбуян.

«По состоянию на 18 апреля в стране из-за сложных погодных условий погибло более 6,8 миллиона пастбищных животных, что составляет 10,2 процента от общего поголовья скота в Монголии. 17 процентов трупов уже утилизированы в 1577 специальных пунктах. Эта работа будет завершена к началу мая», – сказал вице-премьер.

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