Глава ЦРУ просил Калына о посредничестве по кризису на Ближнем Востоке

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Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс ранее на текущей неделе позвонил главе Национальной разведорганизации (MIT) Турции Ибрагиму Калыну и попросил его приложить посреднические усилия для урегулирования ситуации вокруг готовившегося удара Ирана по Израилю. Об этом со ссылкой на источники в структурах безопасности сообщает телеканал TRT.

«Директор ЦРУ Бернс позвонил главе MIT Ибрагиму Калыну во время праздника Ид аль-Фитр (начался 10 апреля) и попросил его выступить посредником в контексте ситуации с [готовившимся] нападением Ирана на Израиль», – сообщили источники телеканала.

Калын, как утверждается, также обсудил с Бернсом вопросы, касающиеся перспектив прекращения огня в секторе Газа. После разговора с главой ЦРУ Калын связался с представителями радикальной палестинской группировки ХАМАС, отмечает TRT.