ГЭЦ проведет экзамены

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Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамены. Об этом говорится в сообщении ГЭЦ.

Пройдут следующие экзамены:

1. Первый этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет, вступительные экзамены в вузы по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего образования;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников этого года, желающих принять участие в конкурсе с выбором иностранного языка, отличного от сданного на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих сдать вступительный экзамен на языке, который они не сдавали на выпускном;

4. Выпускной экзамен для учащихся XI класса текущего учебного года, которые по разным причинам не смогли принять участие в тестировании в марте и обратились в связи с этим в центр;

5. Выпускной экзамен для желающих принять участие в итоговой аттестации по XI классу в порядке экстерната;

6. Выпускной экзамен для выпускников XI класса предыдущих лет, которые по разным причинам не смогли принять участие в тестировании и обратились в связи с этим в ГЭЦ.

Экзамены пройдут в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, а также в Абшеронском, Газахском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гейчайском, Кюрдамирском, Сальянском, Джалилабадском, Хачмазском районах и в Нахчыванской АР.

В экзамене примут участие 34 445 человек (в Баку – 11 537, Нахчыване – 1 771, Гяндже – 2 523, Шамкире – 785, Газахе – 939, Сумгайыте – 1 798, в Абшеронском районе – 1 526, Мингячевире – 1 483, Шеки – 1 634, Барде – 1 935, Гейчае – 675, Кюрдамире – 675, Ширване – 819, Сабирабаде – 910, Сальяне – 1 058, Лянкяране – 1 741, Джалилабаде – 677, Хачмазе – 1 959).

Экзамены начинаются в 11:00. Учащиеся, прибывшие после 10:45, не будут допущены к экзамену.