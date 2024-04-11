Дуров озвучил аудиторию Telegram

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Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram перевалила за отметку 900 миллионов пользователей. Об этом на англоязычной странице соцсети заявил создатель приложения Павел Дуров.

«Половина из этих 900 миллионов пользователей ежедневно заходят в Telegram», — написал бизнесмен, добавив, что мессенджер является шестым по популярности приложением в мире.

Также Дуров объяснил секрет успеха своего детища. По словам разработчика, умные люди всегда предпочтут свободу и качество мессенджера Telegram ограничениям и посредственности устаревших приложений.