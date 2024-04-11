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Главное Мир

Дуров озвучил аудиторию Telegram

Дуров озвучил аудиторию Telegram

Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram перевалила за отметку 900 миллионов пользователей. Об этом на англоязычной странице соцсети заявил создатель приложения Павел Дуров.

«Половина из этих 900 миллионов пользователей ежедневно заходят в Telegram», — написал бизнесмен, добавив, что мессенджер является шестым по популярности приложением в мире.

Также Дуров объяснил секрет успеха своего детища. По словам разработчика, умные люди всегда предпочтут свободу и качество мессенджера Telegram ограничениям и посредственности устаревших приложений.

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