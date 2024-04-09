Ушел из жизни нобелевский лауреат

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Лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс умер в возрасте 94 лет. Об этом 9 апреля говорится в сообщении Эдинбургского университета.

Ученый скончался после непродолжительной болезни у себя дома 8 апреля.

Хиггс родился в 1929 году в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн, пишут «Известия». Физик стал известен в 1960-х годах, когда предположил существование новой частицы — бозона. В 2012 году существование ее было подтверждено практически в ходе исследований на Большом адронном коллайдере. Это назвали главным прорывом года.

В 2013 году вместе с бельгийским коллегой Франсуа Энглером получил Нобелевскую премию в области физики за теоретическое обоснование существования бозона Хиггса.

«Питер Хиггс был замечательной личностью — по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем нас мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих будущих поколений», — отметил его коллега, профессор сэр Питер Мэтисон.

Также Хиггс был членом Королевского клуба Эдинбурга и Лондонского королевского общества.