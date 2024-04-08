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Азербайджан направил в Малатью партию гумпомощи (фото)

Азербайджан направил в Малатью партию гумпомощи (фото)

В турецкую провинцию Малатья в понедельник, 8 апреля, доставлен очередной груз гуманитарной помощи из Азербайджана.

Грузовик с продовольственными товарами был направлен в зону землетрясений в феврале 2023 года по линии Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, сообщает «Азертадж».

На церемонии передачи гуманитарного груза жителям братской Турции присутствовали первый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Валех Гаджиев, исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Экрем Абдуллаев, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки диаспоры Шахин Джамалов. Груз помощи от имени представителей администрации турецкой провинции Малатья принял глава администрации района Батталгази Эркан Савар.

В беседе с журналистами Валех Гаджиев отметил, что цель акции – поддержать жителей зоны бедствия в преддверии праздника Рамазан.

«Азербайджан всегда находится рядом с Турцией. Мы и далее будем изучать потребности населения в зоне, где произошло землетрясение, и оказывать посильную помощь», – заявил он.

Поблагодарив правительство и народ Азербайджана за поддержку, глава администрации района Батталгази в Малатье Эркан Савар отметил: «Азербайджан протянул нам руку помощи уже в первый день масштабного стихийного бедствия. Курс на поддержку Турции продолжается и сегодня, за что мы искренне благодарим братскую страну».

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