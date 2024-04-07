Эмин Агаларов опроверг фейки об эмиграции из России (видео) |
Армяне открыли огонь по нашим позициям |
Сотрудники «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела |
Мирзоян рассказал, по каким вопросам не могут договориться Баку и Ереван |
МИД Азербайджана обеспокоен задержанием Греты Тунберг |
Зеленский поддержал скандальную инициативу Макрона: «Как мы можем отказываться?» |
В Госдуме заявили, что Пашинян ведет Армению по пути Украины |
Грузовик опрокинулся на проспекте Гейдара Алиева и разлил битум (видео) |
CNN: Прямой удар Ирана по территории Израиля – один из худших сценариев, к которому готовятся США |
Главное Общество

ГЭЦ проведет выпускной экзамен

ГЭЦ проведет выпускной экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 7 апреля проведет выпускной экзамен для более чем 55 тыс. учащихся по стране на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Согласно информации пресс-службы Центра, экзамены пройдут в Хазарском, Гарадагском, Ясамальском, Сураханском, Бинагадинском районах Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Абшеронском, Шамкирском, Товузском, Габалинском, Огузском, Лянкяранском, Джалилабадском, Масаллинском, Ярдымлинском, Бейлаганском, Физулинском (включая школу №1 имени М.Улугбея), Лачинском (городская школа № 2 и Забухская сельская школа), Зангиланском (средняя школа в селе Агали), Уджарском, Исмаиллинском, Шамахинском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Хачмазском и Губинском районах.

Экзамен начнется в 11:00, за 15 минут до этого режим пропуска будет завершен. Прибывшие после этого участники не будут допущены к экзамену.

В целом в экзаменах предусмотрено участие 55887 учащихся.

Теги:
Из этой рубрики
Эмин Агаларов опроверг фейки об эмиграции из России (видео)
Общество

Эмин Агаларов опроверг фейки об эмиграции из России (видео)

2024/04/07, 11:33
Сабина Алиева: Как было бы здорово, если бы детские книги переводили на все языки народов Азербайджана
Общество

Сабина Алиева: Как было бы здорово, если бы детские книги переводили на все языки народов Азербайджана

2024/04/07, 11:00
ГЭЦ проведет выпускной экзамен
Общество

ГЭЦ проведет выпускной экзамен

2024/04/07, 10:10
"Дети и женщины были сожжены заживо". Общественность Агдабана обратилась к миру (фото)
Общество

«Дети и женщины были сожжены заживо». Общественность Агдабана обратилась к миру (фото)

2024/04/07, 09:41
В Джалилабаде появился надземный пешеходный переход
Общество

В Джалилабаде появился надземный пешеходный переход

2024/04/06, 21:56
Завтра система оплаты за газ временно будет недоступна
Общество

Завтра система оплаты за газ временно будет недоступна

2024/04/06, 20:51
В городе Лачин и селе Забух трудоустроены 748 жителей
Общество

В городе Лачин и селе Забух трудоустроены 748 жителей

2024/04/06, 20:31
Омбудсмен: Армения уклоняется от предоставления информации о местах массовых захоронений
Общество

Омбудсмен: Армения уклоняется от предоставления информации о местах массовых захоронений

2024/04/06, 20:03
На проспекте 8 Ноября будут организованы автобусные и велосипедные полосы
Общество

На проспекте 8 Ноября будут организованы автобусные и велосипедные полосы

2024/04/06, 19:48