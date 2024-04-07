Мирзоян рассказал, по каким вопросам не могут договориться Баку и Ереван

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Мы уже достигли ряда взаимных договоренностей на переговорах по подписанию мирного договора, но, к сожалению, есть два основных вопроса, по которым взгляды сторон пока далеки друг от друга.

Об этом заявил в эфире Общественной телекомпании министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, говоря о мирном договоре.

«У нас действительно есть историческая возможность установить долгосрочный мир на Южном Кавказе. Армения привержена мирной повестке дня и конструктивно подходит ко всем вопросам на переговорах. Мы уже достигли ряда взаимных договоренностей на переговорах по подписанию мирного договора, но, к сожалению, есть два основных вопроса, по которым взгляды сторон пока далеки друг от друга.

Первый касается взаимного признания территориальной целостности и процесса дальнейшей делимитации. Мы несколько раз договаривались на самом высоком уровне, как минимум 3-4 раза были встречи, где стороны подтвердили признание территориальной целостности друг друга на основе Алматинской декларации и договорились, что процесс делимитации будет происходить на основе этой декларации. Да, стороны договаривались несколько раз, в связи с телефонным разговором госсекретаря Блинкена лояльность Азербайджана к этой декларации также была подтверждена, и мне тоже странно, что когда мы пытаемся ссылаться на эту декларацию в мирном договоре, мы видим нежелание Азербайджана. Надеюсь, в ближайшем будущем нам удастся достичь более глубокого взаимопонимания по этому вопросу. Второй ключевой момент – это разблокирование инфраструктуры», – сказал он.

Касаясь работ по демаркации и делимитации, Мирзоян сказал, что это отдельный процесс, рабочие встречи состоялись и сейчас на их столе обсуждения несколько вариантов, возможно, в ближайшее время будет достигнут прогресс.