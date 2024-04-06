Зеленский: Из-за нехватки ПВО Украина вынуждена выбирать, какой город защищать

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Украина усилила защиту энергообъектов, но этого не всегда хватает, чтобы отразить все атаки россиян.

Об этом заявил в интервью украинскому телемарафону президент Украины Владимир Зеленский, передает «Униан».

«Они будут добивать нашу энергосистему. Это их желание. Я считаю, что мы сможем пройти этот путь. Мы много энергообъектов смогли защитить. Как системами ПВО, так и другой защитой 1, 2 и 3 уровня. Это бетонная защита. Но есть ракеты, против которых эта защита, против которых эти системы не работают, к сожалению», – сказал президент Украины.

Он также добавил, что против некоторых целей работают только системы ПВО Patriot, или их аналог. А в Украине их недостаточно, чтобы защитить все потенциальные цели.

«И здесь нам приходится выбирать – какой объект защитить, этот город или другой, в тот или иной момент. Из-за соответствующих передвижений того, что не должно передвигаться, вы теряете и скорость и защиту. Сегодня интенсивность обстрелов РФ достаточно высока. Запас ракет для ПВО у нас на сегодня есть. Но я считаю, что мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра интенсивность может продолжить такая же и нам будет не хватать. Если они будут ежедневно бить так, как делали это последний месяц», – сказал Зеленский.

По словам украинского президента, страна начала самостоятельно закупать снаряды для систем ПВО, ведь международной помощи недостаточно, учитывая интенсивность обстрелов.

«Все это стоит денег. Если в начале войны мы рассчитывали только на международную помощь. То сегодня мы рассчитываем и на собственные контракты. Мы отдельно начали работать по разным странам, не ожидая помощи. Через различные контракты, различные договоренности, закрытые и открытые, и у нас появились поставки боеприпасов как для артиллерии, так и ПВО», – пояснил Зеленский.

У Вооруженных сил Украины нет снарядов для контрнаступательных действий. На отдельных направлениях дефицитные артиллерийские снаряды пытаются перекрыть дронами, – отметил он.

При этом он отметил, что в качестве замены дефицитного артиллерийского снаряда используют дроны:

«Да, это не полноценная альтернатива, но на некоторых направлениях помогает и мы увеличили производство в десятки раз. На сегодня глобально дефицита в этом вопросе я не вижу».

При этом он отметил, что Украине не хватает дальнобойных снарядов и вооружения, чтобы наносить удары по военным аэродромам РФ, самолетам и вертолетам, а также складам и базам.