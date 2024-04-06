В Госдуме заявили, что Пашинян ведет Армению по пути Украины

251 Просмотров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну по украинскому пути.

Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Пашинян ведет Ереван по украинскому пути. И это становится все более очевидным по мере развития формата Армения – США – ЕС», – написал Слуцкий в Telegram-канале.

По его словам, на фоне «провалов Киева в прокси-войне коллективного Запада», Вашингтон и Брюссель ищут новые антироссийские «полигоны».

«И по всей видимости, взгляды западников все чаще стали падать сначала на Молдову, а затем на Армению. Осознают ли нынешние власти в Ереване, что обещанная «поддержка и помощь» евроатлантических «ястребов» – ничто иное, как попытки реанимировать «план» по ослаблению России. Теперь – за счет национальных интересов народа Армении и с перспективой дестабилизации на Южном Кавказе», – подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что такая «помощь» оборачивается «утратой суверенитета, гражданскими войнами и жертвами среди мирного населения, экономическими кризисами и гуманитарными катастрофами».