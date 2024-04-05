У Зеленского заявили о том, что в Украине наступил «критический момент»

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В Украине наступил «критический момент». Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico.

Глава ОП призвал США поскорее разблокировать военную помощь, поскольку Киев считает, что Путин готовит новую волну мобилизации и наступление в конце мае – начале июня.

«Проблема для нас — во времени. Хочу подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце», – заявил Ермак.

Он выразил уверенность, что республиканцы в итоге выделят деньги: «Я не верю, что кто-то из представителей партии Рональда Рейгана покинет Украину».

«Пока же это стоит нам жизней, и я очень надеюсь, что документ будет принят в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту», – сказал Ермак.

По мнению главы ОП, удары, которым подвергается Украина в последние три недели, являются частью подготовки россиян к крупному наступлению.

«Он считает Харьков наиболее вероятной целью для главного удара. Харьков подвергся особенно жестокому избиению, а крупномасштабные российские атаки вывели из строя его электростанции», – пишет Politico.