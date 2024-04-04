Франция призвала Пашиняна определиться с внешнеполитическим вектором

803 Просмотров

Власти Армении должны решить, хотят ли они стать кандидатом на вступление в ЕС или нет? Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил посол Франции в стране Оливье Декотиньи. Он пояснил, что это правовой, официальный процесс, и сегодня власти Армении не сформулировали эту просьбу.

По его словам, в последние годы Армения в своем выборе повернулась к Европе, «укрепляя демократию, развивая верховенство закона, своими смелыми решениями, такими как ратификация Римского статута, став одним из государств-участников Международного уголовного суда».

«Сближение Армении с Европой – процесс, который уже начался. Франция в лице президента Макрона выступила с инициативой по работе над темами, которые интересны Европе как континенту, помимо стран ЕС в самом широком смысле этого слова. Речь идет о европейском политическом сообществе, членом которого является Армения, участвующая в его заседаниях», – отметил дипломат.

Декотиньи добавил, что Армения «имеет множество исторических и культурных связей с Европой».