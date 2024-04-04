Евросоюз объявил о планах поддержать Армению в вопросе «несмертельного оружия» |
«Шушинская декларация…». Чавушоглу предупредил Францию в связи с поддержкой Армении |
Франция призвала Пашиняна определиться с внешнеполитическим вектором |
ISW: Теракт в «Крокусе» повысил явку в военкоматах России |
«В течение 48 часов». ЦРУ уведомило Израиль о возможном нападении Ирана |
Италия осудила антиазербайджанскую позицию Франции |
Беспокойство Баку относительно французской кампании по милитаризации Армении оправдалось |
Соцсети Instagram, WhatsApp и Facebook работают в штатном режиме (обновлено) |
Российский пропагандист: Украину надо разобрать на кирпичи |
Главное Политика

Франция призвала Пашиняна определиться с внешнеполитическим вектором

Франция призвала Пашиняна определиться с внешнеполитическим вектором

Власти Армении должны решить, хотят ли они стать кандидатом на вступление в ЕС или нет? Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил посол Франции в стране Оливье Декотиньи. Он пояснил, что это правовой, официальный процесс, и сегодня власти Армении не сформулировали эту просьбу.

По его словам, в последние годы Армения в своем выборе повернулась к Европе, «укрепляя демократию, развивая верховенство закона, своими смелыми решениями, такими как ратификация Римского статута, став одним из государств-участников Международного уголовного суда».

«Сближение Армении с Европой – процесс, который уже начался. Франция в лице президента Макрона выступила с инициативой по работе над темами, которые интересны Европе как континенту, помимо стран ЕС в самом широком смысле этого слова. Речь идет о европейском политическом сообществе, членом которого является Армения, участвующая в его заседаниях», – отметил дипломат.

Декотиньи добавил, что Армения «имеет множество исторических и культурных связей с Европой».

Теги:
Из этой рубрики
Алиев: Наши политические отношения еще больше укрепятся с Республикой Конго
Политика

Алиев: Наши политические отношения еще больше укрепятся с Республикой Конго

2024/04/04, 13:36
Азербайджанский синдром и безутешная дипломатия
Политика

Азербайджанский синдром и безутешная дипломатия

2024/04/04, 13:02
Россия клянется Азербайджану в дружбе
Политика

Россия клянется Азербайджану в дружбе

2024/04/04, 11:52
Франция призвала Пашиняна определиться с внешнеполитическим вектором
Политика

Франция призвала Пашиняна определиться с внешнеполитическим вектором

2024/04/04, 11:14
Началась встреча президентов Азербайджана и Конго (фото)
Политика

Началась встреча президентов Азербайджана и Конго (фото)

2024/04/04, 10:42
В эфире Haber Global подняли вопрос об антиазербайджанской политике Макрона (видео)
Политика

В эфире Haber Global подняли вопрос об антиазербайджанской политике Макрона (видео)

2024/04/04, 00:28
Италия осудила антиазербайджанскую позицию Франции
Политика

Италия осудила антиазербайджанскую позицию Франции

2024/04/04, 00:09
Беспокойство Баку относительно французской кампании по милитаризации Армении оправдалось
Политика

Беспокойство Баку относительно французской кампании по милитаризации Армении оправдалось

2024/04/04, 00:06
Шойгу пригрозил Лекорню проблемами в случае отправки войск в Украину (обновлено)
Политика

Шойгу пригрозил Лекорню проблемами в случае отправки войск в Украину (обновлено)

2024/04/03, 23:59