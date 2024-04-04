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Италия осудила антиазербайджанскую позицию Франции

Италия осудила антиазербайджанскую позицию Франции

Перемирие между Азербайджаном и Арменией стало прочным благодаря ответственности обеих стран, но ясно, что любое импровизированное заявление представителей других институтов, кроме вовлеченных сторон, рискует усилить напряженность.

Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

«Азербайджан, принимающий 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), занимает ответственную позицию, и заявления на совместной пресс-конференции с госсекретарем США, сделанные министром иностранных дел Французской Республики Стефаном Сежурне, конечно, не способствуют успокоению ситуации. Было бы уместно и полезно, чтобы французский министр Сежурне не наносил ущерб усилиям многих, кто со здравым смыслом продвигается вперед к окончательному умиротворению этого района», – добавил он

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