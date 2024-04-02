Гафарова: Народы Азербайджана и России объединяют исторические узы (фото)

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Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова провела встречу с находящейся у нас в стране делегацией, которую возглавляет Александр Беглов, губернатор г. Санкт-Петербурга Российской Федерации. Об этом сообщает парламент Азербайджана.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Россией основаны на добрососедстве и взаимопонимании, и что наши связи охватывают многие сферы. Текущий визит тоже является показателем уровня связей между нашими странами. В ходе беседы особо подчёркивалась роль личных отношений между главами государств в развитии сотрудничества между двумя странами.

Как подчеркнула председатель Милли Меджлиса, наши народы объединяют многовековые исторические узы, которые успешно сохраняются и сегодня.

Спикер Сагиба Гафарова выразила соболезнования в связи с произошедшим в России терактом.

Кроме того, на встрече подчёркивалась существенная роль парламентов в развитии двусторонних отношений. Было упомянуто тесное сотрудничество Милли Меджлиса – как с Советом Федерации, так и с Государственной Думой. Встречные визиты и позитивный диалог сторон способствуют дальнейшему развитию этих отношений. Меж тем, взаимодействие групп дружбы способствует углублению наших связей.

Спикер Сагиба Гафарова подчеркнула, говоря о своих официальных визитах в Российскую Федерацию, что подписанный между Милли Меджлисом Азербайджана и Государственной Думой Федерального Собрания России меморандум о взаимопонимании создаёт возможности для дальнейшего развития связей. По её словам, также рассматриваются вопросы сотрудничества между комитетами наших законодательных органов.

Затем были упомянуты связи Милли Меджлиса с Законодательным собранием Санкт-Петербурга, как и то, что члены Законодательного собрания посещали нашу страну.

Выразив признательность за продемонстрированное радушие, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заметил, что его приезд в нашу страну связан с двадцатилетием учреждения межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Санкт-Петербургом по сотрудничеству в экономических и гуманитарных вопросах.

Отдавая дань уважения общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, губернатор сказал, что заложенный этой мудрой личностью политический курс сегодня с большим успехом продолжает Президент Ильхам Алиев. Г-н Беглов вспомнил об отмечавшемся в прошлом году 100-летии со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева, сказав, что и в Санкт-Петербурге по этому случаю проводились масштабные мероприятия.

В ходе беседы гость поделился приятными воспоминаниями о Баку и заметил, что развитие нашей столицы произвело на прибывших глубокое впечатление.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.