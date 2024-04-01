Турецкий оппозиционер погиб, празднуя победу на выборах (видео)

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Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) сообщила о гибели заместителя главы отделения партии в одном из районов провинции Денизли после обрушения балкона во время бурных празднований победы партии.

CHP по итогам подсчетов с 99,9% участков получает руководство над 35 городами, у правящей партии 24 города, заявил ранее в понедельник глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер.

Партия сообщила в соцсетях о гибели замглавы отделения CHP в районе Тавас провинции Денизли Мехмета Палаза.

По данным агентства IHA, Палаз был госпитализирован с еще 8 людьми после того как балкон, на котором они праздновали успех партии на выборах перед толпой сторонников, внезапно обрушился. Врачам не удалось спасти Палаза.

