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Главное Мир

В Турции продается армянская церковь

В Турции продается армянская церковь

Армянская церковь «Сурб Аствацацин», расположенная в турецкой провинции Сивас, выставлена на продажу. Об этом сообщает Ermenihaber.

Заброшенная церковь является собственностью местной жительницы по имени Хатидже Акаи, которая, решив продать ее, обратилась в агентство недвижимости.

Как сообщил агент по недвижимости турецкому информационному агентству DHA, препятствий для продажи церкви нет. «Имеется сертификат о собственности и никаких препятствий для продажи нет. Церковь является территорией под охраной первой категории и находится под защитой. На сегодняшний день мы выставили ее на продажу и хотим за нее 16 млн. лир (около 500000 долларов США)», – заявил он.

Церковь была построена в 19-ом веке.

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