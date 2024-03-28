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Симонян анонсировал майскую встречу с Гафаровой

Симонян анонсировал майскую встречу с Гафаровой

Азербайджан и Армения начнут контакты на парламентском уровне. Об этом в эфире Общественного телевидения заявил спикер НС Ален Симонян.

«Я сказал, что мне следует обсудить этот вопрос с нашей фракцией и командой. Она также выразила готовность обсудить этот вопрос дома, и мы договорились о следующей встрече», – сказал он.

По его словам, следующая встреча с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, скорее всего, состоится в середине мая и, возможно, пройдет на площадке Межпарламентского союза.

«И для нас, и для азербайджанской стороны площадка Межпарламентского союза желательная, они не вмешиваются и предоставляют лишь площадку», – отметил Симонян.

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