Израильтян предостерегают от поездок в ряд стран

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Совет национальной безопасности Израиля выпустил предупреждение об опасности поездок в страны Ближнего Востока: в Турцию, Марокко, Египет (включая Синайский полуостров) и Иорданию.

За более трех недель до Песаха СНБ публикует призыв воздержаться в эти страны во время пасхальных каникул. Характерно, что ОАЭ не входит в этот список.

Совет напоминает израильтянам о заметно возросшей за последние месяцы иранской угрозе и агентах ХАМАСа и «Исламского джихада», стремящихся провести теракты против израильтян. В документе сказано, что в последние месяцы были предотвращены десятки терактов против наших соотечественников и евреев в разных странах.

«В свете сказанного потенциал террористических угроз после 5 месяцев войны необыкновенно высок», – подчеркивают в СНБ.

Отдельных инструкций удостоились те израильтяне, которые собираются поехать на заключительный этап конкурса песни «Евровидения» в шведском городе Мальме.

«Мы не призываем граждан воздержаться от поездки, но те, кто поедут туда, не должны афишировать свою принадлежность к Израилю», – сказал высокопоставленный израильский представитель. Неназванный источник сказал в интервью Tines of Israel, что ходить по Мальме с израильским флагом не рекомендуется.