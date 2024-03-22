Стрельба в «Крокус Сити Холл» в Москве, СМИ сообщают о множестве жертв (обновлено, видео) |
Эксперт: После войны в Украине НАТО сосредоточится на Южном Кавказе |
Гафарова и Симонян договорились обсудить диалог на парламентском уровне (обновлено) |
Россия заявила, что цель по «демилитаризации» Украины «выполнена» |
Решение ООН о священных книгах добавлено к резолюции ЮНЕСКО |
«Нет двойным стандартам!» Гневное обращение ОЗА к ЕС и США |
Гафарова прибыла в Женеву |
В Украине ждут нового наступления России |
Состоится встреча в Женеве спикеров парламентов Азербайджана и Армении  |
Главное Политика

Гафарова прибыла в Женеву

Гафарова прибыла в Женеву

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Женеву, Швейцария.

Об этом говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью парламента.

В Международном аэропорту Женевы делегацию встречали постоянный представитель Азербайджана в Женевском отделении ООН и при других международных организациях Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

В рамках визита Сахиба Гафарова примет участие в 148-й Ассамблее Межпарламентского союза, третьей конференции Парламентской сети Движения неприсоединения и координационном заседании Парламентской ассамблеи Азии.

В состав делегации вошли депутаты Эльнур Аллахвердиев, Солтан Мамедов, Севиль Микаилова, Кямран Байрамов, Амина Агазаде, Шахин Исмайлов и Сабина Хасаева, а также глава Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

Теги:
Из этой рубрики
В Париже состоялись переговоры между Азербайджаном и ЮНЕСКО (фото)
Политика

В Париже состоялись переговоры между Азербайджаном и ЮНЕСКО (фото)

2024/03/22, 21:39
Гафарова и Симонян договорились обсудить диалог на парламентском уровне (обновлено)
Политика

Гафарова и Симонян договорились обсудить диалог на парламентском уровне (обновлено)

2024/03/22, 20:08
Решение ООН о священных книгах добавлено к резолюции ЮНЕСКО
Политика

Решение ООН о священных книгах добавлено к резолюции ЮНЕСКО

2024/03/22, 19:01
Мишель: Мы не запуганы Россией
Политика

Мишель: Мы не запуганы Россией

2024/03/22, 18:44
Россия и Китай заблокировали в ООН призыв США по Газе
Политика

Россия и Китай заблокировали в ООН призыв США по Газе

2024/03/22, 18:16
"Нет двойным стандартам!" Гневное обращение ОЗА к ЕС и США
Политика

«Нет двойным стандартам!» Гневное обращение ОЗА к ЕС и США

2024/03/22, 18:00
Гафарова прибыла в Женеву
Политика

Гафарова прибыла в Женеву

2024/03/22, 17:14
Джевжет Йылмаз поздравил первого вице-президента Азербайджана
Политика

Джевжет Йылмаз поздравил первого вице-президента Азербайджана

2024/03/22, 16:32
Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз
Политика

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

2024/03/22, 16:02