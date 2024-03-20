Фазиль Мустафа: «Мы не позволим Армении устраивать нам сюрпризы»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил жителей сел, захваченных у Азербайджана в ходе первой Карабахской войны, о том, что наша страна может вернуть их силой. Речь не об эксклавах или анклавах, а о селах возле Товузского района, жители которых были изгнаны из своих домов в начале девяностых. Почему именно такое предупреждение от руководителя Армении прозвучало сейчас? И почему при этом была применена довольно жесткая риторика о том, что Азербайджан может начать войну за освобождение этих земель уже к концу нынешней недели?

Прокомментировать эти заявления Minval.az попросил депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу.

– Как следует расценивать высказывания премьер-министра Никола Пашиняна? Это очередная игра?

– В целом, концепция Азербайджана по оккупированным территориям такова, что по возможности вопрос должен быть решен мирным путем. И все усилия направлены именно на это. Азербайджан не планирует воевать. При этом страна серьезно готовится к любой войне, которая может быть развязана против нее. То есть мы не собираемся воевать, но с теми, кто захочет развязать войну против нас, мы готовы говорить на их же языке. И относительно земель, находящихся под оккупацией, концепция все та же: Армения должна обеспечить возврат мирным путем анклавов, например, деревень Газахского района. Соответствующие меры в этом направлении Азербайджаном предпринимаются и наши предложения представлены армянской стороне. А высказывания Пашиняна, прозвучавшие в ходе встречи с жителями приграничных сел, нацелены на то, чтобы снять давление со стороны общественности на него самого. И он пытается представить происходящее как консультации, проводимые с населением. Но в конечном счете он все равно должен будет принять именно это решение, потому как Азербайджан никогда не согласится с тем, чтобы его территории удерживались Арменией. И этим вопрос должен быть решен. То есть под оккупацией ни одного села не должно быть. И все варианты по данному вопросу мы должны обсуждать только за столом переговоров.

– Можно ли считать, что Пашинян мечтает о том, что, доведя армию Армении до боеспособного уровня, он просто откажется от возврата захваченных территорий или обмена эксклавами и анклавами?

– Политика затягивания времени может привести Армению к большой катастрофе. Чем дальше проблема будет оставаться нерешенной, тем с большими сложностями станет сталкиваться эта страна. К тому же, любые ее попытки тянуть время не дадут нужного эффекта. Дело в том, что нереально также желание Армении протянуть время и вооружиться за счет Ирана или Индии, поскольку пока те, на кого надеется эта страна, успеют спуститься с неба на парашютах, мы окажемся там же, пройдя пешком расстояние до нужного нам пункта. Речь здесь идет не только об Азербайджане, но и о наших союзниках. Так что мы не позволим Армении устраивать нам какие-либо сюрпризы. И нас не должна беспокоить попытка Пашиняна выносить на обсуждение с общественностью какие-либо вопросы. Мы должны учитывать то, что и он действует в рамках общественного контроля. В любом случае положение у него незавидное, и он вынужден действовать как лидер потерпевшей поражение страны. Так что мы должны по-умному использовать наши преимущества и заставлять его действовать так, как выгодно нам, но объясняя ему, что любые ошибочные действия с его стороны ни к чему хорошему не приведут.

– Следует ли обсуждении вопросов обмена территориями исходить из международного опыта?

– Конечно, в той или иной степени это должно стать предметом переговоров и если реальность такова, что выгоднее обменять какие-то территории, чем просто их возвращать, то это следует обсуждать. Пока такие переговоры не ведутся. Если бы возникли вопросы о том, чтобы какой-либо эксклав может быть обменен на территорию, находящуюся сегодня у Азербайджана, то об этом можно было бы и поговорить. Но важно, чтобы нам было продемонстрировано желание уйти от войны. Если Армения выступит с этих позиций, то можно будет начать переговоры, а согласие или несогласие сторон на предложение – это уже совершенно другой вопрос. Главное, чтобы переговоры начались и были достигнуты конструктивные прорывы. Что касается сути вопроса, то мне сложно что-либо сказать, ссылаясь на международную практику, но уверен, что до сих пор применялись всевозможные приемлемые методы.

– Армения выдвигает перед Азербайджаном вопрос возврата территорий, которые якобы являются эксклавами этой страны на территории Азербайджана. Правомерны ли эти требования?

– Здесь следует исходить из карт, но прежде необходимо состыковать позиции. Азербайджан исходит из того, что за основу надо брать карты до 1920 года, а Армения старается не уступать тех территорий, которые она заполучила во время советского периода. Позиции сторон ясны. И если прийти к согласию в вопросе карт, то можно достигнуть договоренности о том, какая именно территория может остаться у Армении, а какая должна быть возвращена.

Рауф Насиров