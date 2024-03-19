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GL достигла роста добычи нефти в 2023 году

GL достигла роста добычи нефти в 2023 году

Пробурено шесть новых скважин, планируется бурение еще нескольких скважин.

GL успешно завершила бурение всех шести новых скважин на нефтяных месторождениях «Бузовна-Маштага», «Гала» и «Зиря» в рамках минимальной обязательной рабочей программы, без инцидентов, с нулевым ущербом для окружающей среды и в кратчайшие сроки. Также в 2023 году GL удалось остановить темпы падения добычи нефти более чем на 15% на вышеуказанных месторождениях, эксплуатируемых ее дочерней компанией Taghiyev
Operating Company и увеличить суточную добычу более чем на 10% по сравнению с началом того же года.

Кроме того, через свою дочернюю компанию Salyan Oil Limited компания GL остановила девятнадцатилетний спад добычи на нефтяных месторождениях «Кюрсанги» и «Гарабаглы», и начала наращивать объемы добычи. Все это было достигнуто за счет реализации программ повышения производственной эффективности, без крупных капитальных вложений.

В 2024 году GL планирует объявить тендер на бурение двух новых и двух боковых скважин глубиной более 4000 метров на месторождениях «Кюрсанги» и «Гарабаглы». По своей технической характеристике они не будут уступать многим сложным скважинам в Каспийском регионе. Предстоящее бурение в Сальянском районе является важной вехой, которая прервет 13-летний период отсутствия бурения на этих месторождениях.

«Мы гордимся нашими достижениями за короткий период времени. Это демонстрация стремления команды к совершенству и высокой производительности,» – сказал Асиф Зейналов, главный исполнительный директор компании GL.

GL благодарит SOCAR Upstream Management International LLC за их постоянную поддержку в
достижении этих важных целей.

Следует отметить, что GL – первая частная местная энергетическая компания Азербайджана. Компания осуществляет нефтегазовые операции на пяти месторождениях в Азербайджане, а именно «Кюрсанги» и «Гарабаглы» в Сальянском районе, «Бузовна-Маштага», «Гала» и «Зиря» на Абшеронском полуострове. В бизнес-портфель GL входят операционные компании Salyan Oil Limited, Taghiyev Operating Company и ООО GL
Technical Services, которые предоставляют различные услуги для отрасли.

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