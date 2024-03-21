Орнаменты судьбы Наргиз Аскерзаде (видео, фото)

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Не так давно в Minval.az была опубликована жалоба жительницы Шеки Ф.Аскеровой в связи со старинным домом, в котором она живет, оказавшимся в аварийном состоянии из-за отсутствия должного ухода за строением, которое является частью традиционного городского ландшафта Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш». Но пока мы работали над темой, выяснилось, что ФАскерова – родная сестра заслуженного архитектора Азербайджана, кандидата наук в области архитектуры Наргиз Аскерзаде. За годы ее деятельности в Шеки был организован филиал Союза писателей, ее руками нарисовано и представлено шелководам несколько рисунков для нанесения на ткани – продукцию шелкового комбината, написано большое количество статей и рекомендаций, направленных на бережное отношение и сохранение образцов древней национальной архитектуры.

Правда, шелковый комбинат, где ранее трудились 7 тысяч шекинцев, уже много лет не работает, простаивает, отдельные его помещения сдаются для иных нужд, но тем не менее до сих пор орнаменты, созданные руками Наргиз Аскерзаде, появляются на самых разных изделиях, изготовленных в Шеки.

И потому цель нашего визита – узнать и написать об этой удивительной женщине как можно больше, чтобы имя ее не было забыто.

Сегодня мы пришли в тот самый дом, расположенный в историко-культурном заповеднике «Юхары Баш». Этому дому с садом больше 300 лет, и, по сути, обжит на сегодняшний день только первый этаж. Сестра, Фирангиз Аскерова, проживающая в этих стенах, является единственным хранителем памяти этой удивительной женщины, посвятившей жизнь служению Родине, ее истории, архитектуре и людям своей земли.

«Моя сестра, Наргиз Аскерзаде, кандидат архитектурных наук, экс-заместитель директора Шекинского отделения академии наук по научной работе, была вечным двигателем образов, мыслей. Вклад сестры в историю города бесценен: Наргиз изучала Дворец шекинских ханов, она издала объемный труд «Орнаментальное искусство в архитектуре Азербайджана». Колыбель нашей семьи – Шеки – единственный город на Южном Кавказе, который имеет древнее происхождение, ведь именно с Шеки начались первые человеческие поселения, тут есть памятники, датируемые 4-5 веками. Со скрупулезной точностью она перерисовывала орнаменты, карандаш, блокнот и кисть были ее постоянными спутниками, на пальцах – вечные пятна туши и краски. Она забиралась в самые отдаленные районы страны целью перерисовать все орнаменты, украшающие здания, мечети и даже могильные плиты на кладбищах. Наргиз была собирательницей фольклора, она ходила по домам, записывала данные, делала фотографии, изучала историю каждого дома, и в результате этой кропотливой, многолетней работы ею был полностью подготовлен материал для представления в ЮНЕСКО. Этот список (250 объектов) был утвержден в Кабинете министров (кстати, в их архиве все эти документы должны быть сохранены), а затем направлен в ЮНЕСКО», – рассказала наша собеседница.

По ее словам, Н.Аскерзаде не стало в 2016 году, а в 2017-ом Шеки ЮНЕСКО внес Шеки в список архитектурных памятников. То есть дело всей ее жизни, было закончено. Только вот все пошло не совсем так, как она мечтала: пару лет назад Кабмин утвердил новый список памятников истории Азербайджана. Но объекты эти, то бишь дома должны быть сохранены как памятники истории, и не важно, входили они в ЮНЕСКО ли же нет.

«Наш дом перешел в новый список, но уже не как архитектурный памятник, а просто как дом в заповеднике «Юхары Баш». Основанием переноса в этот список стала замена черепичного покрытия крыши на металлическое. Но это неправильно, потому что за три века черепица пришла в негодное состояние и была заменена более прочное водонепроницаемое покрытие. А стены, фундамент и даже ворота (из железного дерева, кстати) остались в первозданном виде. Но в Исполнительной власти Шекинского района заявили, что любое видоизменение облика дома влияет на его присутствие в списке памятников истории», – рассказала Фирангиз Аскерова.

Говоря о сестре, Аскерова отметила, что Наргиз Аскерзаде была самоотверженной и ничего не ждала за свой труд – ни денег, ни наград. Она вписала свое имя в историю города, отдав служению людям не только годы жизни, но и здоровье, зрение: Наргиз Аскерзаде ослепла и последние годы жизни жила в полной темноте. Но жизнь непредсказуема – именно ее дом вычеркнули из списка памятников архитектурного наследия Шеки (первоначальный список был предоставлен специально для редакции Minval.az). Ирония судьбы. А ведь при желании заменой крыши ее дома могла бы заняться Исполнительная власть района. Но, наверное, гораздо проще вычеркнуть дом из списка ЮНЕСКО, нежели потратить деньги на его реставрацию.

«Пока я жива, не уйду из этого дома и буду бороться за то, чтобы он был сохранен. Это – цель моей жизни», – резюмировала Фирангиз Аскерова.

… Мы рассматриваем семейные фотографии, книги, написанные Наргиз ханум, а затем осматриваем и сам дом, о котором ранее уже писали в нашем издании: действительно, вход в дом расположен таким образом, что во двор стекает вся дождевая вода. Кроме того, из-за перекрытых квартирантами воздушных «окон», благодаря которым вентилировался фундамент, стены дома отсырели. Поднимаемся на второй этаж и видим полное запустение – холодные комнаты, старую мебель, упадок и уныние. Мысленно пытаюсь населить дом персонажами, жившими когда-то в его гостеприимных стенах – век, другой, третий. Но в итоге перед глазами встает только Фирангиз Аскерова – хранительница воспоминаний, книг, фотографий и истории. Мы не знали других обитателей дома, но тем не менее они по-прежнему здесь, в этих холодных стенах…

Яна Мадатова